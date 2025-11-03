“L’avvocato risponde”: ritorna la rubrica della Tecnica della Scuola con gli esperti SIDELS di diritto scolastico

La Tecnica della Scuola riparte con la rubrica dedicata al diritto scolastico più seguita dai docenti e dal personale della scuola: “L’avvocato risponde”. Un ciclo di incontri in diretta per fare chiarezza su norme, contenziosi e casi pratici che riguardano ogni giorno chi lavora nella scuola.

La prima puntata della nuova stagione è in programma per venerdì 14 novembre alle ore 16.00, in diretta sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola. Presente l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, affiancato da Mariaconcetta Milone, avvocato del Foro di Brindisi, che approfondirà il tema “Algoritmi e supplenze GPS: tra automatismi e diritti dei docenti”.

Durante la diretta, i due esperti analizzeranno le criticità legate alle nomine da graduatorie provinciali per le supplenze, le recenti segnalazioni sugli errori di assegnazione e le possibili tutele per il personale precario. Come sempre, sarà possibile porre domande in tempo reale tramite la chat e ricevere risposta dall’avvocato nel corso della diretta.

La rubrica, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, continuerà nelle prossime settimane con altri appuntamenti dedicati ad argomenti di grande interesse per la comunità scolastica: graduatorie ATA, incompatibilità nel pubblico impiego e molto altro, affrontati da altre avvocatesse esperte di diritto scolastico.

L’obiettivo è quello di fornire strumenti concreti e aggiornati a chi vive ogni giorno la scuola.

