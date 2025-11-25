Legge 104/1992: il DS tra diritti, gestione amministrativa ed organizzativa – GUIDA SCARICABILE (Prima parte)

Parlare di Legge 104, e dei diritti che la stessa garantisce a tutela dei soggetti diversamente abili, è sempre molto complicato sia per i risvolti organizzativi ma soprattutto per gli aspetti gestionali ed amministrativi che ciò comporta. Infatti più volte il legislatore, la giurisprudenza, gli enti di assistenza e previdenza (INPS) e la Ragioneria dello Stato sono ritornati sull’argomento al fine sia di tutelare adeguatamente tanto i soggetti portatori di diverse abilità che coloro che si assumono l’onere di assisterli nel superamento delle difficoltà quotidiane; ma anche per evitare che la fruizione del diritto si tramutasse in abuso dello stesso.

Con questa guida, consapevoli di non riuscire a trattare in modo esaustivo il tema, sia per la enorme e variegata mole di giurisprudenza che negli anni è stata prodotta a tal proposito che per effetto della casistica registrata, si intende offrire al dirigente scolastico, su cui grava l’onere organizzativo ed amministrativo per la corretta applicazione delle disposizioni di legge, uno strumento veloce. Soprattutto per supportarlo nelle scelte utili a garantire la corretta fruizione dei diritti tutelati dalle disposizioni normative. Disposizioni che nel tempo hanno subito modifiche ed adattamenti, oltre che interpretazioni e suggerimenti per orientamenti applicativi, da parte degli organismi espressamente deputati.