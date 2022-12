Legge di Bilancio 2023, M5s presenta un emendamento per proroga organico Covid: “Meloni eviti di tradire 50.000 lavoratori”

Come abbiamo anticipato, nella Legge di Bilancio 2023 presentata dal Governo Meloni non è stato dato spazio ad alcune questioni scottanti per la scuola, come il reclutamento e l’eventuale proroga dell’Organico Covid, personale aggiuntivo introdotto dal Governo Draghi per far fronte all’emergenza sanitaria.

Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta; per questo ha presentato un emendamento alla Manovra, a firma di Gaetano Amato, per la proroga fino alla fine dell’anno scolastico dell’organico Covid. “Abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio per la proroga fino alla fine dell’anno scolastico in corso del personale docente e ATA assunto per far fronte all’emergenza covid. Si tratta di oltre 50.000 persone, che nella scorsa legislatura sono state confermate anche grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, con l’ex sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia in primissima linea”, così si legge in un comunicato diffuso dagli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera.

“Ancora nemmeno un euro stanziato per il personale aggiuntivo”

Questi si sentono di esprimere la delusione di moltissimi lavoratori della scuola che si sentono traditi dalle promesse elettorali, ancora non mantenute, della maggioranza ora al Governo.

“In campagna elettorale il partito di Giorgia Meloni si era detto favorevole alla proroga, ma alla prova dei fatti non hanno stanziato un euro per mantenerli in ruolo. Eppure chi conosce la scuola sa benissimo che gli istituti stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della pandemia, ma soprattutto che andare a indebolire gli organici è una mossa sbagliata in generale, tanto più all’interno di un quadro che vede all’orizzonte tagli drastici per il mondo della scuola. Se la destra intende dare seguito alle parole espresse prima delle elezioni ed evitare di tradire 50.000 lavoratori della scuola voti l’emendamento del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Gaetano Amato”, concludono.

“Abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio per la proroga fino alla fine dell’anno scolastico in corso del personale docente e ATA assunto per far fronte all’emergenza covid. Si tratta di oltre 50.000 persone, che nella scorsa legislatura sono state confermate anche grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, con l’ex sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia in primissima linea. In campagna elettorale il partito di Giorgia Meloni si era detto favorevole alla proroga, ma alla prova dei fatti non hanno stanziato un euro per mantenerli in ruolo. Eppure chi conosce la scuola sa benissimo che gli istituti stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della pandemia, ma soprattutto che andare a indebolire gli organici è una mossa sbagliata in generale, tanto più all’interno di un quadro che vede all’orizzonte tagli drastici per il mondo della scuola. Se la destra intende dare seguito alle parole espresse prima delle elezioni ed evitare di tradire 50.000 lavoratori della scuola voti l’emendamento del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Gaetano Amato”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera.