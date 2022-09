Lettori si diventa, il progetto Salani alla sua II edizione: evento online con Giuseppe Festa, Elisabetta Gnone ed Enrico Galiano

Il progetto scuola Salani Lettori si diventa, nato nel settembre 2021, approda alla sua seconda edizione, dopo il successo della prima.

“È stato davvero un viaggio incredibile – commentano gli organizzatori – e siamo orgogliosi e felici di annunciare che ad oggi abbiamo chiuso oltre 200 eventi nelle scuole tra presenza e online. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che hanno permesso di rendere grande la sua prima edizione!”

Dunque, il viaggio continua e per l’occasione Lettori si diventa cresce, impreziosito da un nuovo e più ricco catalogo.

La nuova edizione cartacea è disponibile proprio in questi giorni e vede un importante ampliamento delle proposte che andrà a coinvolgere anche altri marchi del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (Ape junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord Sud Edizioni, tre60) così da fornire alle scuole ancora maggiori spunti, idee, proposte di attività tra cui scegliere, di ispirazione per gli studenti.

Si parte il 20 settembre con grandi ospiti

Il 20 Settembre, alle ore 18, saranno proprio alcuni dei protagonisti di Lettori si diventa a intervenire all’evento LibLive dedicato che si terrà in diretta Facebook sulla pagina de Il Libraio.

Giuseppe Festa, Elisabetta Gnone ed Enrico Galiano, che si unisce da quest’anno alla squadra di Lettori si diventa, presenteranno la nostra nuova e ricchissima proposta. Interverrà Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Salani, e modererà l’incontro il giornalista Antonio Prudenzano.

Sarà inoltre nostro ospite il professor Giovanni Antonini della classe 2° A della scuola media di Pralungo di Biella, vincitrice della prima edizione del concorso Critici si diventa. Vi ricordiamo infatti che i ragazzi, una volta avvenuto l’incontro con l’autore, hanno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore, darà la possibilità alla sua scuola di ricevere una donazione di 1.000 €.

Il progetto Lettori si diventa

Il progetto Lettori si diventa è rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado e si propone di fornire strumenti utili per arricchire l’offerta didattica attraverso una storia o l’approfondimento di alcune tematiche insieme agli autori del catalogo Salani. Un catalogo dalla fruizione facilitata, peraltro, grazie a un’efficace organizzazione dei contenuti, proposti non solo secondo criteri tematici, ma anche per obiettivi e traguardi, per possibili percorsi interdisciplinari, per attività connesse da svolgere in classe.

Qualche feedback ricevuto sugli incontri di Lettori si diventa:

Vorrei ringraziarvi per la possibilità che la casa editrice ci ha dato di incontrare l’autore. L’esperienza è stata significativa sia per i ragazzi che per noi insegnanti, in quanto ci ha consentito di individuare degli obiettivi comuni e di condividere un percorso insieme.

Prof.ssa Anna Matia Rubini, Padova

Incontri splendidi. Avendo tutti il libro e avendolo ricevuto in tempo, gli incontri hanno un altro sapore!!! Quindi avanti tutta! Grazie a voi e ai bei progetti che state lanciando.

Sofia Gallo, autrice

Ringraziamo Salani per la bella iniziativa e l’interessante incontro con l’autore. Noi insegnanti siamo rimaste soddisfatte e i bambini incuriositi e contenti di aver potuto incontrare una personalità competente e piacevolmente diretta e chiara nel rapportarsi ai ragazzi.

Prof.ssa Cinzia Chiarito, Varese

Info utili e catalogo

Per ogni informazione sul progetto scuola e per richiesta di invio copie cartacee del catalogo e di incontro con i gli autori nelle classi, scrivere all’email [email protected].

pubbliredazionale