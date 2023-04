Liceo del Made in Italy, Meloni: “Questo è il vero liceo, in un mondo in cui si dice che chi va al tecnico non ha sbocco nella vita”

Liceo del Made in Italy, Meloni: “Questo è il vero liceo, in...

Intervenuta oggi, 3 aprile, al Vinitaly a Verona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato nuovamente, davanti a un gruppo di studenti di un istituto agrario, della possibile introduzione di un nuovo percorso di studi, il liceo del Made in Italy. Lo riportano l’Ansa e Adnkronos.

Meloni ha esordito cercando di capovolgere i luoghi comuni che esistono da sempre attorno a licei e istituti tecnici: “In un mondo in cui è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grande sbocco nella tua vita, e se invece avessi scelto un istituto tecnico avresti avuto opportunità minori, dimentichiamo che in questi istituti c’è una capacità di sbocco nel mondo del lavoro più alto di quella che danno altri percorsi di formazione. Per come la vedo io, questo è il liceo!”.

“Per me questo è il liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura, di quello che questi ragazzi sono in grado di tramandare e portare avanti. Ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al ‘liceo del made in Italy’, che spieghi il legame profondo tra la nostra cultura e la nostra identità, la cosa più preziosa che abbiamo”, ha concluso con orgoglio.

L’idea del Governo annunciata in campagna elettorale

A fine agosto, in piana campagna elettorale, parlando il 31 agosto a Termoli, in provincia di Campobasso, Giorgia Meloni, disse di volere “in Italia un liceo del made in Italy che formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente perduti”.

Secondo Meloni “siamo in un tempo in cui il marchio Italia è considerato il terzo marchio per riconoscibilità al mondo, siamo in una stagione in cui tutti vogliono comprare prodotti italiani e l’Italia che ha fatto rispetto a questo? Ha svenduto marchi italiani”.

Paola Frassinetti, a fine ottobre, nel giorno della sua nomina a sottosegretaria all’Istruzione, alla Tecnica della Scuola disse che quello del Made in Italy “è un liceo che dovrebbe formare i giovani da inserire in settori della nostra economia che rischiano di sparire, rilanciando nel contempo il cosiddetto ‘marchio Italia’ che è sinonimo da sempre di qualità”.