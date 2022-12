Liceo del Made in Italy per rilanciare i marchi italiani, dopo Meloni e Frassinetti anche Valditara ci crede

Liceo del Made in Italy per rilanciare i marchi italiani, dopo Meloni...

“Oggi, durante l’audizione di fronte alle Commissioni congiunte Cultura di Camera e Senato, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito la necessità di istituire il liceo del Made in Italy”. A sottolinearlo il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, presente all’audizione del numero uno del dicastero bianco di Viale Trastevere.

A questo liceo, ha ricordato Frassinetti, “fa spesso riferimento il presidente Giorgia Meloni: sarebbe un vero e proprio arricchimento degli indirizzi scolastici atti a creare una classe dirigente preparata e pronta a diffondere e tutelare le eccellenze italiane nel mondo”.

A fine agosto, in piana campagna elettorale, parlando il 31 agosto a Termoli, in provincia di Campobasso, Giorgia Meloni, disse di volere “in Italia un liceo del made in Italy che formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente perduti”.

Secondo Meloni “siamo in un tempo in cui il marchio Italia è considerato il terzo marchio per riconoscibilità al mondo, siamo in una stagione in cui tutti vogliono comprare prodotti italiani e l’Italia che ha fatto rispetto a questo? Ha svenduto marchi italiani”.

La proposta di Giorgia Meloni è quella di “difendere quel marchio perché nel tempo della globalizzazione non competiamo sulla quantità del prodotto, ma c’è una cosa sulla quale nessun altro compete con noi: la qualità del prodotto. Bisogna investire su questo, difendere il marchio, formare i nostri giovani”.

Non è la prima volta che Paola Frassinetti affronta questo argomento: a fine ottobre, nel giorno della sua nomina a sottosegretario all’Istruzione, alla Tecnica della Scuola disse che quello del Made in Italy “è un liceo che dovrebbe formare i giovani da inserire in settori della nostra economia che rischiano di sparire, rilanciando nel contempo il cosiddetto ‘marchio Italia’ che è sinonimo da sempre di qualità”.