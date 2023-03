Luna park gratuito per gli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, ecco dove

Luna park gratuito per gli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e...

L’iniziativa è stata promossa dal comune di Milano. Martedì 7 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 il tradizionale di Parco Sempione aprirà le porte ai giovani del quartiere. Infatti, gli studenti dalle scuole materne fino a quelle delle medie potranno divertirsi gratuitamente al parco giochi per tutto il pomeriggio.

L’idea è quella di ringraziare il quartiere per l’ospitalità e dimostrare come possano coesistere la tutale ambientale e sociale e il divertimento. Per fare ciò, i gestori delle giostre hanno distribuito circa 3000 biglietti gratuiti alle famiglie attraverso anche oratori e associazioni della zona.

Come riporta MilanoToday, gli organizzatori hanno dichiarato: “Chiunque lo desidera potrà poi firmare una petizione rivolta al sindaco di Milano in cui si ribadisce il principio di una coesistenza che va avanti da decenni (tranne il fermo di alcuni anni causa epidemia di Covid). La petizione può essere sottoscritta nell’apposito gazebo situato all’interno del Parco per tutto il periodo di presenza del parco, e cioè fino al 12 marzo”.