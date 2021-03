Maestra ai domiciliari per condotta lesiva della dignità dei bambini

“Condotta sproporzionata rispetto alla finalità educativa e lesiva della dignità dei piccoli,” con questa accusa una maestra di 57 anni in Piemonte, assunta come organico Covid, è adesso agli arresti domiciliari per violenze, fisiche e verbali, nei confronti degli alunni tra i 3 e i 5 anni, secondo fonti Ansa.

L’indagine prende avvio dalle lamentele di alcuni genitori, che sono risaliti alla condotta della docente mediante il ricorso alle telecamere. L’insegnante, a quanto si apprende, ricorreva a urla, ingiurie, minacce e percosse, per porre i piccoli alunni in “condizione di paura e di soggezione tali da rendere loro la frequenza delle lezioni intollerabile”.

