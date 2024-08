Maestra che lavora al Nord si sposa, gli alunni: “Ci porti in Sicilia con te?”. Lei li invita, la accompagneranno all’altare

La decisione di una docente è davvero commovente: una maestra che lavora nella provincia di Bologna ma che è originaria di Enna, in Sicilia, ha voluto portare con sé la propria classe, una quarta elementare, al proprio matrimonio. A raccontare la vicenda Skuola.net e Dedalo Multimedia.

“Maestra, perché non ci porti in Sicilia con te?”: questa la domanda che i bambini, una volta saputo dell’evento, avrebbero rivolto alla maestra. Il matrimonio si tiene proprio oggi, 2 agosto. I bambini non solo sono stati invitati, ma sono stati chiamati ad accompagnare la sposa all’altare.

Per la maestra, infatti, i bambini sono praticamente membri della sua seconda famiglia. Un legame davvero speciale destinato a non scomparire nel tempo. La docente insegna da loro fin da quando hanno iniziato la primaria, nel 2020.

Proposta di matrimonio in classe: docente dice “sì” con la complicità degli studenti

Non accade così raramente che gli studenti diventano in qualche modo complici dei propri insegnanti nei giorni più belli della loro vita privata.

Lo scorso novembre un video in poche ore è diventato virale, quello di una docente che mentre è in classe riceve una sorpresa, complici i suoi studenti. A uno a uno gli alunni entrano in classe consegnandole una rosa per poi concludere con un mazzo di rosse donato dal suo fidanzato che l’abbraccia e sulle note di “Quel posto che non c’è” dei Negramaro si inginocchia e le chiede di sposarlo. Una storia che ha emozionato gli studenti stessi, commossi da quel gesto.

A pubblicare il video su TikTok è uno studente che ha descritto così la scena: “Fidanzati da ben 12 anni, finalmente ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene”.