Proposta di matrimonio a scuola dove ha conosciuto la compagna quasi vent’anni fa, prof aiuta ex alunno: il video commovente

Un video breve ma non per questo poco commovente: un liceo di Giarre, in provincia di Catania, lo ha condiviso sulle sue pagine social con emozione. I protagonisti sono due ex alunni della scuola, che si sono ritrovati nuovamente nei corridoi scolastici per un’occasione davvero speciale.

“Nel nostro liceo si corona un sogno d’amore!”

Qui, come si vede nel video, un ex studente, diplomatosi nel 2005, 19 anni fa, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, diplomatasi nello stesso liceo nel 2009, proprio nel luogo in cui tra i due è nato l’amore. Ecco cosa ha scritto la scuola su Instagram: “Nel nostro liceo si corona un sogno d’amore! Claudio, ex alunno di 5 G, diplomatosi nel 2005, e Martina, ex alunna di 5 F, diplomatasi nel 2009, sono tornati nella scuola dove inizió la loro storia. E in quel luogo magico Claudio ha chiesto a Martina di sposarlo, sostenuto dall’affetto (e dai confetti) della sua prof d’Italiano. Tantissimi auguri da tutta la comunità del Leonardo ai promessi sposi”.

Proposta di matrimonio in classe: docente dice “sì” con la complicità degli studenti

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Lo scorso novembre un video in poche ore è diventato virale, quello di una docente che mentre è in classe riceve una sorpresa, complici i suoi studenti. A uno a uno gli alunni entrano in classe consegnandole una rosa per poi concludere con un mazzo di rosse donato dal suo fidanzato che l’abbraccia e sulle note di “Quel posto che non c’è” dei Negramaro si inginocchia e le chiede di sposarlo. Una storia che ha emozionato gli studenti stessi, commossi da quel gesto.

A pubblicare il video su TikTok è uno studente che ha descritto così la scena: “Fidanzati da ben 12 anni, finalmente ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene”.