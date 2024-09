Malore a scuola, docente si sente male poco prima dell’inizio delle lezioni: attimi di paura, chiamato il 118

Una docente ha accusato un malore a scuola: attimi di panico in un istituto pubblico paritario di Treviso, come riporta Il Gazzettino. Tutto è avvenuto stamattina, 16 settembre, poco prima delle ore otto, a ridosso dell’inizio delle lezioni.

La docente non è in pericolo di vita

Sono stati in molti a notare i soccorsi davanti all’entrata della scuola. Fortunatamente, però, tutto sembra essersi risolto per il meglio. Il malore non ha portato a conseguenze così gravi come si era temuto in un primo momento. Ancora non è chiara la causa del malore.

Primo giorno di scuola, 14enne beve vodka nel bagno dell’istituto e finisce in coma etilico

Con l’inizio delle lezioni ricominciano purtroppo gli episodi che vedono studenti e docenti sentirsi male a scuola. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo trattato il caso della studentessa che ha bevuto vodka nei bagni della scuola ed è finita in coma etilico.

La ragazza prima ha accusato un malore, poi ha iniziato a vomitare, fino al collasso. Da qui l’allarme dato dalle compagne che erano con lei in bagno. In prima battuta, l’intervento di un’assistente scolastica e dei professori. Informata la dirigente scolastica, in breve arrivano due ambulanze del 118.