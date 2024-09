Malore nel cortile della scuola, bimbo muore durante il trasporto in ospedale: comunità in lutto

Un altro bruttissimo lutto ha colpito il mondo della scuola: un bambino di quasi sette anni è morto dopo essersi sentito male nel cortile del suo istituto, nella provincia di Novara. Purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta, è morto durante il tragitto in elicottero all’ospedale.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta NovaraToday, tutto è avvenuto intorno alle 14 di venerdì 27 settembre. I soccorsi sono stati rapidi, il bimbo è stato caricato in ambulanza e portato via in direzione dell’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era in cura da tempo per un problema cardiaco. “L’Amministrazione Comunale con tutta la Comunità si stringe al dolore della famiglia per la prematura scomparsa”.

Il cordoglio della scuola

“Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono sempre ovunque noi siamo. E’ quasi impossibile in questo momento trovare le giuste parole, tuttavia la nostra Comunità scolastica sente di dover esprimere ciò che prova. Vogliamo accompagnare il piccolo con un sorriso e tanto affetto e vogliamo stringerci con calore attorno ai Suoi famigliari, perché possano sentire la nostra vicinanza e la sincera condivisione di questo immenso dolore”, questa la frase comparsa nel sito della scuola in cui era iscritto il bimbo.

Malori a scuola, molti casi

Purtroppo in questi giorni sono stati (almeno per quanto ne sappiamo) altri due i casi di malori a scuola di alunni. Uno studente di quattordici anni frequentante il primo anno ha accusato un malore subito dopo essere rientrato dal bagno ed è morto.

Un bambino iscritto in prima elementare, nel cremonese, si è sentito male a scuola, accusando i sintomi di un probabile arresto cardiaco. Una ragazza di 17 anni si è sentita male mentre andava a scuola e poi le è stato diagnosticato un raro tumore al cuore, un mixoma.