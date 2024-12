Manovra 2025, via libera a corsi sull’educazione affettiva a scuola: fondo da mezzo milione

La Manovra 2025, dopo l’esame in commissione alla Camera, riporta molte novità che arricchiscono il testo varato a metà ottobre, con misure per 30 miliardi. Tra le misure ce ne sono alcune molto importanti che riguardano la scuola. Lo riporta Ansa.

Manovra 2025, le misure per la scuola

Arriva un fondo da mezzo milione per promuovere corsi sulla salute sessuale e l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. L’iniziativa, come riporta Open, è frutto di un emendamento firmato da Riccardo Magi, segretario di +Europa.

L’emendamento mira a integrare i piani triennali dell’offerta formativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come abbiamo scritto, poi:

Viene incrementato il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

che accolgono alunni con disabilità. Un altro fondo sarà destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola , per erogare contributi ai nuclei che non riescono a pagare le rette per la mensa nelle primarie.

, per erogare contributi ai nuclei che non riescono a pagare le rette per la mensa nelle primarie. Aumenta la dote del fondo per gli alloggi degli universitari fuori sede e arrivano 2 milioni per pagare le borse di studio degli studenti atleti.

Sono stati ottenuti altri 134 posti per il sostegno . Dall’anno scolastico 2026/27 l’organico complessivo dei docenti di sostegno, grazie alla legge di bilancio, sarà quindi incrementato di 2.000 unità.

. Dall’anno scolastico 2026/27 l’organico complessivo dei docenti di sostegno, grazie alla legge di bilancio, sarà quindi incrementato di 2.000 unità. Ci sarà un incremento degli organici degli uffici scolastici regionali per 101 unità.

per 101 unità. Non ci sarà il taglio del personale ATA per il prossimo anno scolastico.

per il prossimo anno scolastico. Vengono incrementate di 15 milioni le risorse per la realizzazione dei campus della filiera tecnologico-professionale .

. Okay alla stabilizzazione dei precari del Cnr a cui nel 2025 andrà un contributo di 9 milioni per l’assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. Il finanziamento sarà pari a 12,5 milioni nel 2026 e a 10,5 milioni a decorrere dal 2027.

a cui nel 2025 andrà un contributo di 9 milioni per l’assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. Il finanziamento sarà pari a 12,5 milioni nel 2026 e a 10,5 milioni a decorrere dal 2027. Arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti nelle scuole. La proposta di modifica, voluta dal Pd, prevede una dotazione di 10 milioni per il 2025 e 18,5 milioni a decorrere dal 2026.

Manovra 2025, l’iter

Nel frattempo, come riporta SkyTg24, la Manovra è arrivata alla Camera, ma l’iter si profila accidentato e quasi certamente sarà necessario un ritorno in commissione per aggiustamenti al testo che il governo definisce “tecnici” ma che le opposizioni, invece, temono possano essere “di sostanza”.

La maggioranza mantiene l’obiettivo dell’approvazione finale a Montecitorio entro la mezzanotte di venerdì, ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina solo per le dichiarazioni di voto e il voto finale. Intanto stamattina la seduta è stata subito interrotta: in un’Aula semideserta i deputati di Avs, Marco Grimaldi, e di +Europa Benedetto Della Vedova hanno protestato per l’assenza del governo e il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi sospeso temporaneamente la seduta che è poi ripresa poco prima delle 9.