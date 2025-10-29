Master universitari, borse di studio per i dipendenti pubblici: domande all’INPS entro il 18 novembre 2025

L’Inps, nell’intento di garantire ai dipendenti della pubblica amministrazione alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato, ha pubblicato il Bando di concorso master universitari “Executive” per l’a.a. 2025-2026 per l’assegnazione di contributi in favore degli iscritti da almeno un anno alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il vincitore del concorso otterrà il contributo per la frequenza del master e sulla base dei requisiti previsti dal Bando provvederà alla scelta dell’ateneo presso il quale frequentare il master executive di I o II livello.

Poiché il master executive è volto ad accrescere gli skills professionali del personale appartenente alla Pubblica Amministrazione, al momento dell’accettazione del beneficio il vincitore dovrà essere in possesso di una relazione a cura del datore di lavoro, attestante l’attinenza del Master Executive prescelto con le mansioni svolte e più in generale, all’ambito lavorativo e funzionale di appartenenza, in modo da garantire coerenza tra il percorso formativo e l’ambito professionale di riferimento.

In totale sono a bando n. 857 contributi; l’importo massimo di ciascun contributo è di € 7.000,00 per i corsi interamente in presenza presso Università pubbliche e private, di € 6.000,00 in modalità blended (mista), purché la parte in presenza o sincrona resti predominante e quella online asincrona sia solo residuale e integrativa e di € 4.000,00 per le università telematiche e non telematiche con corsi FAD (Formazione a Distanza), offerti in modalità sincrona ed eventualmente con attività formative asincrone in forma residuale e integrativa.

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata dal richiedente la prestazione (beneficiario) esclusivamente per via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca “Portale prestazioni welfare” e cliccare su “Accedi all’area tematica”. All’interno del portale cliccare su “Vai a gestione domanda” poi sulla scheda “Presentazione domanda” cliccare “Utilizza il servizio” ed infine selezionare “Presenta domanda” in corrispondenza di “Master Universitari executive”.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2025 e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2025.

