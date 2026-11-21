Come fare in modo che la matematica non venga percepita dagli studenti come una sequenza di formule ed esercizi da memorizzare? Una delle sfide per i docenti è riuscire a trasformare i problemi in occasioni di scoperta, ragionamento e confronto. Per farlo, può essere utile puntare su attività pratiche e laboratoriali, capaci di stimolare la partecipazione e rendere i ragazzi protagonisti del proprio apprendimento.

Imparare matematica attraverso l’esperienza

Numeri, spazio, figure, relazioni e funzioni possono diventare oggetto di esplorazione attraverso attività laboratoriali, che permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con situazioni problematiche. Lavorare su compiti non routinari, impegnativi e motivanti offre ai ragazzi l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze, cercare soluzioni e sviluppare il pensiero critico.

L’approccio laboratoriale consente così di andare oltre la semplice applicazione di formule e procedimenti, favorendo una comprensione più attiva dei concetti matematici.

Il lavoro di gruppo come occasione di apprendimento

La risoluzione di un problema non deve necessariamente essere un’attività individuale. Proporre agli studenti di lavorare in piccoli gruppi permette di mettere a confronto strategie, ragionamenti e punti di vista differenti. Il passaggio successivo è altrettanto importante: condividere le soluzioni e discuterle insieme a livello di classe.

In questo modo, la matematica diventa anche un’esperienza sociale e cooperativa. Gli studenti imparano a confrontarsi, argomentare le proprie scelte e riconoscere il valore dei diversi percorsi utilizzati per arrivare a una soluzione. Una modalità che può favorire la partecipazione e rendere l’apprendimento più inclusivo.

Il ruolo del docente nella didattica laboratoriale

Passare a una didattica più attiva richiede anche una riflessione sul ruolo dell’insegnante. Non basta proporre un problema: occorre saper organizzare tempi e spazi, scegliere attività adeguate e accompagnare gli studenti durante i processi di apprendimento, senza sostituirsi a loro nella ricerca delle soluzioni.

Per i docenti della scuola secondaria di primo grado diventa quindi importante ampliare il proprio repertorio di strategie e disporre di proposte laboratoriali già sperimentate, da adattare alle diverse classi e ai nuclei tematici della matematica. La possibilità di osservare come i ragazzi affrontano i problemi offre inoltre occasioni preziose per riflettere sulle difficoltà incontrate e sull’efficacia delle scelte didattiche.

Il corso

Su questi argomenti il corso Problemi di matematica: laboratori per un apprendimento attivo, dal 30 novembre, a cura di Mateinitaly.



