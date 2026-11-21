Come fare in modo che la matematica non venga percepita dagli studenti come una sequenza di formule ed esercizi da memorizzare? Una delle sfide per i docenti è riuscire a trasformare i problemi in occasioni di scoperta, ragionamento e confronto. Per farlo, può essere utile puntare su attività pratiche e laboratoriali, capaci di stimolare la partecipazione e rendere i ragazzi protagonisti del proprio apprendimento.
Numeri, spazio, figure, relazioni e funzioni possono diventare oggetto di esplorazione attraverso attività laboratoriali, che permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con situazioni problematiche. Lavorare su compiti non routinari, impegnativi e motivanti offre ai ragazzi l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze, cercare soluzioni e sviluppare il pensiero critico.
L’approccio laboratoriale consente così di andare oltre la semplice applicazione di formule e procedimenti, favorendo una comprensione più attiva dei concetti matematici.
La risoluzione di un problema non deve necessariamente essere un’attività individuale. Proporre agli studenti di lavorare in piccoli gruppi permette di mettere a confronto strategie, ragionamenti e punti di vista differenti. Il passaggio successivo è altrettanto importante: condividere le soluzioni e discuterle insieme a livello di classe.
In questo modo, la matematica diventa anche un’esperienza sociale e cooperativa. Gli studenti imparano a confrontarsi, argomentare le proprie scelte e riconoscere il valore dei diversi percorsi utilizzati per arrivare a una soluzione. Una modalità che può favorire la partecipazione e rendere l’apprendimento più inclusivo.
Passare a una didattica più attiva richiede anche una riflessione sul ruolo dell’insegnante. Non basta proporre un problema: occorre saper organizzare tempi e spazi, scegliere attività adeguate e accompagnare gli studenti durante i processi di apprendimento, senza sostituirsi a loro nella ricerca delle soluzioni.
Per i docenti della scuola secondaria di primo grado diventa quindi importante ampliare il proprio repertorio di strategie e disporre di proposte laboratoriali già sperimentate, da adattare alle diverse classi e ai nuclei tematici della matematica. La possibilità di osservare come i ragazzi affrontano i problemi offre inoltre occasioni preziose per riflettere sulle difficoltà incontrate e sull’efficacia delle scelte didattiche.
Su questi argomenti il corso Problemi di matematica: laboratori per un apprendimento attivo, dal 30 novembre, a cura di Mateinitaly.