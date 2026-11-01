Registrati
Diretta video

Scuola in carcere, parla la sociologa: ecco come i docenti salvano delle vite

guarda
Docenti
01.11.2026

Matematica a scuola, errori diffusi: quali strategie didattiche mirate adottare?

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Punti tematici
Il corso

Perché alcuni studenti continuano a sbagliare in matematica nonostante le spiegazioni e gli esercizi? Forse il problema non è quanto studiano, ma come riescono a organizzare il pensiero, mantenere l’attenzione e affrontare i problemi. Ecco perché servono strategie didattiche più mirate.

Vai al corso

Le funzioni esecutive sono lo strumento che il nostro cervello ha a disposizione per affrontare le sfide quotidiane, nuove e complesse, dove gli automatismi appresi non sono più sufficienti.

Quali sono le possibili opportunità di intervento a sostegno delle relative fragilità che si possono ottenere traendo spunto dalle problematiche che gli studenti con semplici difficoltà o disturbi di apprendimento incontrano quotidianamente nello studio della matematica, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado?

Conoscere adeguatamente le funzioni esecutive rende più efficiente l’approccio allo studio anche per coloro che non hanno disturbi ma che mirano ad una ottimizzazione delle modalità e dei tempi di apprendimento.

Punti tematici

  • Raggiungimento di una maggiore consapevolezza riguardo i meccanismi con cui agiscono le funzioni esecutive che sostengono l’apprendimento.
  • Gestione delle lezioni e della fase di studio dando il giusto supporto alle funzioni esecutive.
  • Rilevanza del canale visivo (visione d’insieme e attenzione al particolare, uso di immagini pertinenti, accurate ed esplicative, uso del colore).

Il corso

Su questi argomenti il corso Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica, in programma dal 19 novembre, a cura di Anna Benenti.

DidatticaMatematica

Competenze digitali a scuola: ecco cosa significa oggi essere un docente competente

Da Cassiodoro ai giorni nostri: quando la letteratura calabrese diventa graphic novel.

Quaderni scolastici, diari e giocattoli costruiti dagli alunni: un pezzo di storia della scuola nel fondo “Gioacchino Maviglia” dell’Università Cattolica

Grammatica italiana percepita come noiosa: come cambiare approccio? Il metodo valenziale

Adolescenza, un periodo critico: quali strumenti per i docenti? Il ciclo di tre webinar gratuiti di Fondazione Paoletti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Note disciplinari e voti sul registro elettronico, il ds non ha il potere di cancellare quanto registrato dal docente

Lucio Ficara

Pei, Pdp, personalizzazione della didattica: cosa c’è da sapere? I corsi della Tecnica della Scuola per docenti e Ata

Redazione

Trasparenza amministrativa scuola, la scadenza del 30 novembre 2026: di cosa si tratta?

Redazione

Matematica a scuola, errori diffusi: quali strategie didattiche mirate adottare?

Redazione
vai alla ricerca avanzata