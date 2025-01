Mattarella inaugura la scuola ristrutturata che frequentò Pippo Baudo: “garantiamo servizi adeguati ai cittadini di tutto il Paese”. Ma le scuole del Sud soffrono

“È indispensabile garantire nel territorio intero del nostro Paese servizi adeguati, collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini, per tutte le donne e gli uomini del nostro Paese”: a dirlo, riferendosi quindi anche all’Istruzione gratuita rivolta ai cittadini di tutti i ceti sociali, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Militello in Val di Catania per inaugurare il plesso scolastico dell’istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche.

Le parole del Presidente

Mattarella si è soffermato sulle “opinioni condivise dai Comuni del nostro Paese, grandi e piccoli, di pianura e di montagna, di aree interne che avvertono quanto il vincolo nazionale sia essenziale per ciascuno di loro” e quanto quindi siano “indispensabili per tutti servizi, collegamenti e cittadinanza”.

“Le aree interne montane delle piccole isole – ha detto Mattarella – coprono il 60% del nostro territorio, vi vivono 13 milioni di nostri concittadini”.

Il Capo dello Stato ricorda che contro l’isolamento “ci sono strumenti moderni che consentono ormai di rispondere” ad alcune esigenze, come “il digitale che consente di annullare le distanze e l’isolamento di un tempo delle campagne, delle montagne” e quindi “occorre procedere velocemente in questa direzione”.

La visita di Mattarella in Sicilia

Il Capo dello Stato era stato accolto con un lungo applauso di numerose persone presenti all’esterno, dove il Capo dello Stato ha tagliato il nastro per l’inaugurazione dell’Istituto.

La scuola, ricorda l’agenzi Ansa, è la stessa che ha frequentato da ragazzo Pippo Baudo, originario del paese del catanese, come il ministro Nello Musumeci. Numerose persone hanno atteso a bordo strada e applaudito al passaggio del Capo dello Stato.

L’inaugurazione della scuola era stata a sua volta preceduta da un atto di omaggio agli Eroi della Resistenza e della Repubblica partigiana dell’Ossola, ai giardini pubblici comunali, e davanti all’area monumentale che ricorda anche il carabiniere Salvo D’Acquisto, i Caduti di tutte le guerre e le vittime del terrorismo.

Il Capo dello Stato si è recato anche al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico.

Ad accogliere Mattarella tra gli altri, c’erano il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il ministro Nello Musumeci, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino e il sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone.

La sferzata del sindaco Giovanni Burtone

Era stato quest’ultimo, nel suo saluto al Capo dello Stato, a sottolineare che “le nostre comunità soffrono il ridimensionamento dei servizi che riguardano sanità, scuola e trasporti“, e che dunque è giunto il momento di “fermare questo processo, combattere la dispersione scolastica e il rischio di isolamento” e auspicando “una visione che per tornare a dare speranza a questi luoghi”.

Il primo cittadino di Militello aveva ricordato il fratello di Mattarella, Piersanti, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980, “un uomo di grande cultura amministrativa e governativa alla nostra comunità nazionale, l’allievo prediletto di Aldo Moro che era una persona perbene rigorosa moralmente, ma con grande un grande alto profilo politico” e aveva citato le parole del presidente della Repubblica sull'”urgenza di pace là dove le guerre iniziano e non finiscono mai”.