Studente nominato dal Presidente Mattarella Alfiere della Repubblica. Aveva salvato dalle onde del mare di Ragusa due anziani coniugi

Un giovane ragazzo, studente del corso “N” del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, nell’estate 2023 mentre era in vacanza a Scoglitti, provincia di Ragusa, si è trovato a dovere intervenire per salvare due anziani coniugi in difficoltà durante un bagno nelle acque di un mare molto agitato. Il ragazzo reggino, il cui nome è Francesco De Marco, è intervenuto tempestivamente tuffandosi tra le onde e con grande coraggio ha salvato la vita ai due coniugi, che avrebbero rischiato di annegare. A distanza di due anni dall’accaduto, oggi il giovane Francesco frequenta la classe quinta “N” del Liceo Scientifico da Vinci di Reggio Calabria, ed ha ricevuto il meritatissimo encomio di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Il Liceo orgoglioso di questo ragazzo

I docenti e il dirigente scolastico del Liceo da Vinci alla notizia del prestigioso premio arrivato dal Quirinale hanno espresso encomi di orgoglio. In particolare il docente di matematica prof. Antonio Montalto, coordinatore da 5 anni della classe V N frequentata dallo studente Francesco De Marco, ha definito questo suo studente come un ragazzo maturo e altruista, un ragazzo diligente, educato e che in questa fase della sua vita si sta, come molti ragazzi della sua età, orientando per le scelte di vita future. Tra gli obiettivi di Francesco ci sarebbe anche quello di entrare in “Guardia di Finanza”. Valutazioni positive sono state espresse anche da altri professori della classe riguardo lo studente premiato dal Presidente Mattarella, il prof. Filippo Arillotta, la prof.ssa Anna Biamonte, il prof. Umberto Spinelli, la prof.ssa Mirella Cannizzaro, il prof. Pasquale Crucitti, la prof.ssa Marina Malara e il prof. Marcello Assumma.

Il prof. di Religione, Don Sergi, ha definito Francesco un ragazzo molto riservato, benvoluto da tutta la classe e capace di relazioni discrete ma profonde. Temperamento sensibile e rispettoso, si vede che ha dei valori solidi che derivano da una educazione familiare attenta e convinta.

Il prof. Assumma, docente di scienze motorie del neo Alfiere della Repubblica, ci spiega che il ragazzo ha un’indole altruistica, volta ad aiutare chi si trova in difficoltà e chi in certi momenti della vita ha bisogno di aiuto. Proprio questa sua indole è stata la molla che lo ha fatto intervenire tempestivamente a salvare, nell’estate 2023, mentre era in vacanza con i suoi genitori a Scoglitti (Ragusa), due anziani coniugi che stavano annegando tra le onde di un mare molto agitato. Francesco De Marco, aggiunge il prof. Marcello Assumma, gioca a calcio nella ProPellaro Under 19, è un 2006 ed ha dei valori civici e di educazione familiare molto forti e radicati.

Il prof. Filippo Arilotta, docente di italiano e latino per cinque anni nella classe del ragazzo premiato dal Presidente Sergio Mattarella, ci tiene a sottolineare quanto sia stato importante la continuità didattica dell’intero ciclo di istruzione per la crescita e la formazione di questo gruppo classe e quindi anche dello studente Francesco De Marco. Uno studente responsabile e che mai si è sottratto ai suoi doveri di frequenza e di studio, ha sempre conciliato benissimo le attività sportive con gli obblighi scolastici. Ottime le relazioni con i docenti e con i compagni di classe, sempre volte e improntate a gesti di altruismo e di assoluta correttezza. Conclude il suo commento il prof. Arillotta, dicendo che non è affatto sorpreso del gesto fatto da Francesco nel salvare due vite umane, ritenendo la sua condotta la normale conseguenza del suo modo di essere e di interpretare la vita.

La notizia dell’encomio di Alfiere della Repubblica assegnata ad uno studente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria è per la comunità educante motivo di enorme soddisfazione, è il commento della dirigente scolastica prof.ssa Antonella Borrello. Siamo orgogliosi di Francesco, il cui coraggio ha permesso di salvare due vite umane. L’onorificenza è tra le massime conferite dal Presidente della Repubblica e siamo felici, conclude il suo commento la dirigente, come comunità scolastica di poter condividere questa gioia con lui e la sua famiglia.

Il Presidente Mattarella premia 29 ragazzi

Ieri, 5 aprile 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel recente passato, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Come abbiamo già scritto, questa onoreficenza è nata nel 2010 quando al Quirinale c’era il Presidente Giorgio Napolitano. L’atto giuridico che ha istituito questo importantissimo titolo è il DPR 55 del 22 febbrao 2010, in seguito, precisamente il 13 luglio 2020, con atto pubblico a Roma, viene costituita l’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana (ANARI) con lo scopo di riunire e sancire un sodalizio tra tutti gli insigniti “Alfieri della Repubblica” per rendere servizio al Paese nel solco dei valori civici, sociali e culturali. Per raggiungere i propri obiettivi sociali, l’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana (ANARI) ha siglato un memorandum d’intesa con l’Associazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce, l’onorificenza con il grado più alto dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.