Maturità 2020, chi saranno i Presidenti di Commissione? Ecco come scoprirlo

Ogni anno c’è sempre molta attesa intorno ai Presidenti di Commisisone e ai Commissari esterni degli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di Istruzione.

Quest’anno, come sappiamo, per via della pandemia da Nuovo Coronavirus, i commissari saranno tutti interni, mentre solo il Presidente è esterno.

Per sapere chi è stato nominato come Presidente in un determinato istituto scolastico è disponibile il motore di ricerca del Ministero “Cerca la Commissione d’Esame“.

In particolare, è possibile effettuare la ricerca per tipologia di indirizzo, per istituto o per Presidente.

Ovviamente è necessario tener conto che i dati delle commissioni sono suscettibili di variazioni a seguito di eventuali sostituzioni.