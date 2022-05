Maturità 2022, suggerimenti e proposte per le commissioni e i candidati – DIRETTA martedì 31 maggio, ore 16

Nella maturità 2022 tornano le prove scritte. Il via all’esame avverrà mercoledì 22 giugno 2022, quando, a partire dalle ore 8:30, gli studenti maturandi si dedicheranno alla prima prova scritta nazionale di lingua italiana, della durata di sei ore. Il giorno dopo, giovedì 23 giugno 2022, sarà la volta della seconda prova, che verrà progettata dagli stessi istituti, uguale per tutte le quinte classi di uno stesso indirizzo di quella scuola, per permettere ai candidati di affrontare problematiche e questioni realmente trattate nel corso dell’anno scolastico. Un’ulteriore incombenza per i docenti delle commissioni, che in questi giorni predispongono tutti i materiali e si dedicano agli ultimi adempimenti per una serena effettuazione degli scritti e dei colloqui dell’Esame di Stato 2022.

A supporto degli insegnanti e degli studenti, il nuovo appuntamento di Tecnica risponde Live, in programma martedì 31 maggio alle ore 16. Ospiti della diretta le dirigenti scolastiche Gabriella Chisari e Anna Maria Di Falco, insieme al coordinatore della Rete degli Studenti Medi Tommaso Biancuzzi.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Nel corso della diretta daremo suggerimenti e indicazioni operative sull’elaborazione della seconda prova, sul calcolo dei crediti scolastici e quello del punteggio finale, sulle griglie ministeriali di valutazione delle prove, sui tempi del colloquio, e molto altro, per sciogliere i dubbi dei nostri lettori.