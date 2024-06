Maturità 2024, Burioni: “Se viene promosso il 99,99% dei candidati non è un esame, ma un’amichevole conversazione”

Oggi, 19 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2024 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole.

Ieri sera, nel corso della famigerata notte prima degli esami, il professore Roberto Burioni, virologo e immunologo, ha fatto un commento sarcastico relativo all’ansia tipica dei maturandi alle prese con gli esami. Ecco le sue parole: “Cari Maturandi, andate a letto tranquilli, ve lo dice uno che di esami se ne intende. Un esame dove viene promosso il 99,99% dei candidati non è un esame, ma una amichevole conversazione”.

Insomma, Burioni si riferisce ai dati sulle pochissime bocciature che ogni anno si registrano dopo gli esami di maturità. Risulta più difficile essere bocciati alla maturità che azzeccare un ambo secco al lotto, questi quanto afferma Skuola.net.

Nell’ultimo triennio, la percentuale di bocciature all’esame non ha superato lo 0,2%. In particolare, i risultati delle scorse edizioni mostrano come le probabilità di non passare l’esame siano davvero esigue. Molto più difficile è ottenere il ‘lasciapassare’ del consiglio di classe. Nel 2023, ad esempio, la percentuale dei bocciati fu dello 0,2%: il 99,8% dei maturandi quindi ottenne il diploma senza particolari intralci.

Maturità 2024, le prime reazioni

Sono moltissimi i commenti, social e non, sulle tracce designate dal ministero quest’anno, scelte già lo scorso marzo, soprattutto per quanto riguarda l’analisi del testo tipologia A: gli autori che sono usciti sono Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, del quale gli studenti dovranno analizzare “Pellegrinaggio” della raccolta “L’allegria”. Per Pirandello il testo è tratto dal romanzo del 1916 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” che affronta i temi della macchina e dell’età contemporanea.

In generale in molti hanno sottolineato la “facilità” delle prove proposte: Ungaretti e Pirandello sono infatti autori che vengono approfonditi in tutte le classi quinte delle superiori, al contrario di altri, proposti negli anni scorsi, che erano praticamente sconosciuti per molti maturandi.

Maturità 2024, le tracce

Ecco le sette tracce divise per tipologia:

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

Giuseppe Ungaretti con “Il pellegrinaggio”

con “Il pellegrinaggio” Luigi Pirandello con “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

Giuseppe Galasso con “Storia d’Europa”

con “Storia d’Europa” Nicoletta Polla Mattiot con “Riscoprire il silenzio”

con “Riscoprire il silenzio” Maria Agostina Cabiddu con “L’Intuizione dei costituenti”

Tipologia C, riflessione critica