Maturità 2024, Flavio Briatore, già bocciato dal padre-maestro, si diploma da privatista con una tesina molto particolare

Una delle personalità che fa sempre molto parlare di sé, stiamo parlando dell’imprenditore Flavio Briatore, la cui visione del mondo della scuola ha provocato molte discussioni all’interno del dibattito scolastico e non solo.

Infatti, in una delle sue interviste aveva criticato duramente i programmi scolastici e aveva dichiarato che suo figlio non andrà all’università, lo porterà a fare il suo lavoro, perché non ha bisogno di un avvocato, secondo quanto riferito da lui. E ha anche aggiunto: “Se mio figlio non lo vuole fare va fuori casa”.

Secondo una ricostruzione di Dagospia, l’imprenditore non ha avuto una vita facile a scuola. Infatti, il padre (che era un insegnante) lo bocciò in quinta elementare.

Successivamente, racconta di aver preso il diploma di geometra da privatista, dopo essere stato bocciato due volte, in seconda e in terza, nell’istituto pubblico, affermando: “Non me ne fregava niente, avevo scelto quella scuola perché qualcuno mi aveva detto che era la più facile”. Alla maturità ha presentato come tesina il progetto di una stalla.