Maturità 2025, corretta custodia dei plichi della prima e seconda prova scritta – NOTA

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative relative alla custodia dei plichi cartacei contenenti le tracce delle prove scritte dell’Esame di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2024/2025.

Sebbene la maggior parte dei testi sia trasmessa in formato digitale (plico telematico), per alcune situazioni particolari (studenti non vedenti, detenuti, degenti), è ancora necessario ricorrere a plichi cartacei, la cui gestione richiede particolare attenzione per garantirne la sicurezza.

Principali indicazioni

Consegna alle Forze dell’Ordine: i dirigenti scolastici o loro delegati, una volta ricevuti i plichi, dovranno immediatamente affidarli al più vicino Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri per la custodia. Assenze: se un dirigente scolastico o suo delegato non può ritirare il plico, gli Uffici scolastici regionali/provinciali dovranno attivarsi tramite il Prefetto per il ritiro e la custodia da parte delle Forze dell’Ordine, indicando successivamente chi potrà riceverli il giorno della prova. Restituzione dei plichi: le Forze dell’Ordine riconsegneranno i plichi custoditi alle scuole il 18 giugno alle ore 7:30, giorno della prima prova scritta. Identificazione dei plichi: al momento della consegna alle Forze dell’Ordine, sul plico devono essere chiaramente indicati il nome del dirigente/delegato e la scuola destinataria. Consegna alle commissioni: nella mattina del 18 giugno, i plichi vanno consegnati ai presidenti di commissione o a un commissario delegato. Seconda prova: lo stesso giorno (18 giugno), tra le 11:00 e le 13:30, il plico della seconda prova va restituito alle Forze dell’Ordine, che lo riconsegneranno il 19 giugno alle 7:30, sempre alla stessa persona della scuola.

Per qualsiasi urgenza, il Ministero ha messo a disposizione numeri di telefono e un’email di riferimento.

