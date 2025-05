Maturità 2025, cos’è e a cosa serve il Documento del 15 maggio?

L’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, all’articolo 10, stabilisce che entro il 15 maggio 2025 tutti i consigli delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado devono redigere un documento, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. Questo documento rappresenta una guida fondamentale per la Commissione d’esame, che dovrà seguirlo in merito ai contenuti da trattare durante il colloquio.

Per questo motivo, la stesura del Documento richiede la partecipazione attiva e condivisa di tutto il Consiglio di classe, poiché i suoi contenuti costituiranno un riferimento importante sia per la Commissione sia per gli studenti, che potranno utilizzarlo per il ripasso finale e per prepararsi al colloquio.

Il Documento dovrà trattare i seguenti aspetti:

l’elenco dei componenti del Consiglio di classe;

una descrizione del percorso della classe e della sua composizione;

informazioni relative alle discipline, come i contenuti trattati, le metodologie utilizzate, gli strumenti impiegati, gli ambienti di apprendimento e la scansione temporale delle attività didattiche;

i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, insieme ai risultati ottenuti;

le modalità con cui è stata garantita l’inclusione, ad esempio tramite attività specifiche, progetti o iniziative particolari.

Inoltre, potrà contenere qualsiasi altro elemento che il Consiglio di classe consideri rilevante e utile per lo svolgimento dell’esame.

Per l’a.s. 2024/2025 il Documento dovrà anche tenere conto delle novità introdotte dalla Legge 150/2024.

