Maturità 2025, il 13 maggio online gli elenchi dei Presidenti delle commissioni: quando si conosceranno invece i commissari esterni?

Domani, 13 maggio 2025, saranno pubblicati gli elenchi dei Presidenti delle commissioni d’esame di Maturità 2025.

Lo ha comunicato il MIM con nota del 7 maggio.

Come gli anni passati, gli elenchi dovrebbero essere disponibili su un apposito motore di ricerca. Qui è raggiungibile quello dello scorso anno.

Quando si conosceranno invece i nomi dei commissari esterni?

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2025.

Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali.

Gli studenti si stanno chiedendo quando saranno noti i nominativi dei commissari esterni.

Non c’è una data precisa.

L’anno scorso, nel 2024, il 5 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 12 aprile.

I nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Le tempistiche anche quest’anno dovrebbero essere all’incirca le stesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

SCARICA LA NOTA