Maturità 2025, indicazioni organizzative alle quali le scuole dovranno attenersi – NOTA

La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 21147 del 29 maggio 2025, fornisce le indicazioni operative e organizzative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024-2025. È indirizzata ai Direttori generali e ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali e riguarda principalmente aspetti pratici che le istituzioni scolastiche devono curare con precisione e tempestività.

Plico telematico

Con l’avvicinarsi degli esami di maturità, il Ministero sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente tutte le procedure previste per garantire un corretto e sereno svolgimento delle prove. Uno dei punti centrali è l’uso del plico telematico per l’invio delle tracce delle prove scritte, il cui accesso deve avvenire secondo protocolli ben definiti, con l’uso ristretto di internet e il coinvolgimento solo di figure autorizzate.

Sicurezza e idoneità dei locali

Un’attenzione particolare è rivolta alla sicurezza e all’idoneità dei locali scolastici: essi devono essere dignitosi, sicuri, puliti e funzionali, dotati di armadi metallici per la conservazione degli atti e di fotocopiatrici efficienti. In caso di necessità, il MIM raccomanda il tempestivo reperimento di spazi alternativi adeguati.

Dotazioni informatiche

Il documento chiarisce anche l’importanza delle dotazioni informatiche e della presenza di personale di supporto – amministrativo, tecnico e ausiliario – durante tutto il periodo d’esame. Le Commissioni dovranno poter contare su stampanti, computer connessi alla rete e altri strumenti utili per la redazione di verbali e la gestione della documentazione.

Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici

Viene ribadito il divieto assoluto, per studenti e personale, di utilizzare dispositivi elettronici (come cellulari, smartwatch e computer portatili) durante le prove scritte, per evitare frodi e garantire l’integrità dell’esame. Sono ammesse solo le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nella nota del 17 marzo 2025 n. 10961.

L’uso della rete internet, inoltre, sarà limitato esclusivamente ai computer impiegati per il download e la stampa delle prove.

Casi particolari

Sono previste disposizioni specifiche per i candidati con disabilità visive e per quelli che sosterranno l’esame in sezioni ospedaliere o carcerarie, comprese le modalità di richiesta del plico in formato cartaceo o Braille.

SCARICA LA NOTA