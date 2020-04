Maturità, Azzolina: “A breve le decisioni ufficiali. Ribadisco che esame sarà serio”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, con una nota, risponde alle indiscrezioni sul prossimo esame di maturità pubblicate dal quotidiano La Repubblica: “Sugli Esami di Stato il confronto è aperto e a giorni saranno comunicate decisioni ufficiali in merito. È in corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza”, afferma la ministra.

“Le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari. Il Ministero ricorda che la Ministra Azzolina si è sempre detta favorevole a una valutazione seria dell’anno scolastico in corso e degli Esami, nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti”, conclude Azzolina.