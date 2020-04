Maturità e scuole chiuse, venerdì 3 aprile potrebbero esserci delle novità

Venerdì sul tavolo del Consiglio dei ministri potrebbe arrivare anche un provvedimento sulla scuola. Lo si apprende da fonti governative così come segnala l’Ansa.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato a breve decisioni.

Bisogna definire la cornice per la conclusione dell’anno scolastico, dalle valutazioni alla maturità.

Dovrebbe svolgersi sempre venerdì il Consiglio dei ministri per l’esame del decreto legge sulla liquidità alle aziende. Sul tavolo della riunione potrebbe esserci anche il rinvio delle elezioni amministrative in programma a maggio.

Maturità, Azzolina: “A breve le decisioni ufficiali. Ribadisco che esame sarà serio”

“Sugli Esami di Stato il confronto è aperto e a giorni saranno comunicate decisioni ufficiali in merito. È in corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza”, afferma la ministra.

“Le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari. Il Ministero ricorda che la Ministra Azzolina si è sempre detta favorevole a una valutazione seria dell’anno scolastico in corso e degli Esami, nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti”, conclude Azzolina.

