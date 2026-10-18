Metodologie didattiche innovative, project-based learning e gamification: i corsi per le scuole

La gestione di un’istituzione scolastica moderna richiede competenze sempre più trasversali, aggiornate e immediatamente spendibili. Per i Dirigenti Scolastici, la scelta dei percorsi di aggiornamento per il proprio personale rappresenta una decisione strategica fondamentale per rispondere alle nuove linee guida ministeriali e valorizzare le professionalità interne.
Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è attiva una ricca offerta formativa firmata La Tecnica della Scuola, che con un’esperienza di oltre 75 anni nel settore mette a disposizione delle istituzioni un catalogo completo, concreto e strutturato.
Tra i temi dei corsi, accanto a cybersecurity, intelligenza artificiale, competenze digitali, ci sono anche percorsi sull’apprendimento e sulle metodologie didattiche innovative.
Quest’area supporta i docenti nel motivare gli studenti e nel mantenere alta l’attenzione in classe. Propone metodologie attive come il Project-Based Learning (PBL), la Gamification e l’Inquiry Based Learning. Inoltre, include un innovativo percorso operativo asincrono di 10 ore, tenuto da Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello, per la revisione del curricolo di istituto e del PTOF alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo.
Per un dirigente scolastico, la conformità normativa e la facilità di acquisto sono requisiti essenziali per ottimizzare i processi della segreteria.
Affidarsi a un unico interlocutore significa azzerare le complessità organizzative e avere la certezza di un risultato eccellente. Il servizio si distingue per una gestione interamente “chiavi in mano”, in cui l’ente si fa carico di ogni singola fase: dalla progettazione all’organizzazione, dal coordinamento delle iscrizioni fino al tracciamento delle presenze.
Gli istituti possono contare su:
La teoria non basta quando si affrontano quotidianamente le sfide della classe. La formazione proposta è progettata da formatori esperti con un’esperienza diretta nelle dinamiche scolastiche. Le metodologie didattiche offerte spaziano dai webinar in modalità sincrona ai corsi asincroni, fino a laboratori online anche a gruppi e attività di facilitazione esperta.
Il valore aggiunto risiede nella continuità dell’affiancamento: le scuole possono usufruire di servizi di supporto alla progettazione, mentoring da parte di formatori senior, accompagnamento alla sperimentazione in aula e follow-up didattico successivo alla conclusione del corso.
Un’ottima scuola funziona quando l’intera comunità scolastica cresce insieme. Per questo i percorsi formativi sono pensati per tutte le figure della scuola: docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA. Per favorire la partecipazione collettiva dell’intero staff, sono previsti vantaggiosi sconti dedicati per i gruppi che si iscrivono ai webinar in programmazione mensile: uno sconto del 25% per gruppi di 4 docenti, del 35% da 5 a 20 docenti, e del 40% a partire da 21 partecipanti.
Valorizza il tuo progetto PON attraverso i canali di Tecnica della Scuola. Offriamo soluzioni di comunicazione dedicate per raccontare obiettivi, attività e risultati del tuo Istituto, con la possibilità di promuovere il progetto tramite articoli redazionali, newsletter e banner pubblicitari sul nostro portale.
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