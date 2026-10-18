Metodologie didattiche innovative, project-based learning e gamification: i corsi per le scuole

La gestione di un’istituzione scolastica moderna richiede competenze sempre più trasversali, aggiornate e immediatamente spendibili. Per i Dirigenti Scolastici, la scelta dei percorsi di aggiornamento per il proprio personale rappresenta una decisione strategica fondamentale per rispondere alle nuove linee guida ministeriali e valorizzare le professionalità interne.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è attiva una ricca offerta formativa firmata La Tecnica della Scuola, che con un’esperienza di oltre 75 anni nel settore mette a disposizione delle istituzioni un catalogo completo, concreto e strutturato.

Tra i temi dei corsi, accanto a cybersecurity, intelligenza artificiale, competenze digitali, ci sono anche percorsi sull’apprendimento e sulle metodologie didattiche innovative.

Quest’area supporta i docenti nel motivare gli studenti e nel mantenere alta l’attenzione in classe. Propone metodologie attive come il Project-Based Learning (PBL), la Gamification e l’Inquiry Based Learning. Inoltre, include un innovativo percorso operativo asincrono di 10 ore, tenuto da Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello, per la revisione del curricolo di istituto e del PTOF alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Il catalogo

I servizi della Tecnica della Scuola

Per un dirigente scolastico, la conformità normativa e la facilità di acquisto sono requisiti essenziali per ottimizzare i processi della segreteria.

I percorsi proposti sono erogati da un ente accreditato dal MIM per la formazione sin dal 2012 , garantendo il rilascio di attestati validi e la possibilità di esonero dal servizio nei limiti di legge.

, garantendo il rilascio di attestati validi e la possibilità di esonero dal servizio nei limiti di legge. Tutti i corsi sono registrati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. , consentendo ai docenti di documentare formalmente la propria crescita professionale.

, consentendo ai docenti di documentare formalmente la propria crescita professionale. Inoltre, per agevolare la gestione amministrativa, le scuole possono effettuare gli acquisti in modo rapido direttamente tramite la piattaforma MEPA, oppure avvalendosi della Carta del Docente, di bonifici bancari o di carte di credito/prepagate.

Una gestione “chiavi in mano” e flessibile

Affidarsi a un unico interlocutore significa azzerare le complessità organizzative e avere la certezza di un risultato eccellente. Il servizio si distingue per una gestione interamente “chiavi in mano”, in cui l’ente si fa carico di ogni singola fase: dalla progettazione all’organizzazione, dal coordinamento delle iscrizioni fino al tracciamento delle presenze.

Gli istituti possono contare su:

Un’ assistenza telefonica continua attiva 5 giorni su 7 .

. Un tutor dedicato a supporto costante dei corsisti e un ambiente digitale semplice e intuitivo tramite piattaforma online .

a supporto costante dei corsisti e un ambiente digitale semplice e intuitivo tramite . La flessibilità è massima: i percorsi sono adattabili e rimodulabili come corsi on demand su richiesta della scuola per rispondere a specifiche esigenze.

Che tipi di corsi? Dai webinar ai laboratori online

La teoria non basta quando si affrontano quotidianamente le sfide della classe. La formazione proposta è progettata da formatori esperti con un’esperienza diretta nelle dinamiche scolastiche. Le metodologie didattiche offerte spaziano dai webinar in modalità sincrona ai corsi asincroni, fino a laboratori online anche a gruppi e attività di facilitazione esperta.

Il valore aggiunto risiede nella continuità dell’affiancamento: le scuole possono usufruire di servizi di supporto alla progettazione, mentoring da parte di formatori senior, accompagnamento alla sperimentazione in aula e follow-up didattico successivo alla conclusione del corso.

Sconti per i gruppi: corsi per docenti, dirigenti, ATA

Un’ottima scuola funziona quando l’intera comunità scolastica cresce insieme. Per questo i percorsi formativi sono pensati per tutte le figure della scuola: docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA. Per favorire la partecipazione collettiva dell’intero staff, sono previsti vantaggiosi sconti dedicati per i gruppi che si iscrivono ai webinar in programmazione mensile: uno sconto del 25% per gruppi di 4 docenti, del 35% da 5 a 20 docenti, e del 40% a partire da 21 partecipanti.

PON: valorizza i tuoi progetti attraverso i nostri canali

Valorizza il tuo progetto PON attraverso i canali di Tecnica della Scuola. Offriamo soluzioni di comunicazione dedicate per raccontare obiettivi, attività e risultati del tuo Istituto, con la possibilità di promuovere il progetto tramite articoli redazionali, newsletter e banner pubblicitari sul nostro portale.