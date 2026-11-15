La Carta del docente non si tocca: deve tornare a 500 euro e rimanere a disposizione degli insegnanti. L’appello di Dotti (Gilda) – VIDEO

Con Gianluigi Dotti, membro esecutivo della Federazione Gilda, “La Tecnica della Scuola” ha affrontato il problema della Carta del docente, un cavallo di battaglia del sindacato autonomo: la card utile all’aggiornamento professionale, già passata da 500 euro a 383 euro annui, potrebbe infatti trasformarsi in una Carta dei servizi, nell’ambito di una riforma ministeriale sulla formazione tutta ancora da scoprire.

L’intervista

Dotti, sulla Carta del docente avete sempre sostenuto che doveva in qualche modo rimanere nelle possibilità e nella gestione degli insegnanti, invece nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una sensibile riduzione e adesso non sappiamo neanche che fine farà la Carta del docente.

Esatto, il punto fondamentale è proprio questo: ancora oggi noi, probabilmente anche entro fine dicembre non sapremo cosa succederà. La Carta docente nacque a suo tempo come un bonus: sappiamo che tendenzialmente premia le multinazionali dei computer e del digitale, ma sulla base di centinaia di migliaia di ricorsi vinti tutta Italia per darla anche a personale a tempo determinato, il Ministero ha fatto aggiungere il personale a tempo determinato, ma non avendo aumentato la quota complessiva ha quindi ridotto la Carta del docente: l’anno passato siamo arrivati a 383 euro. Non sappiamo quanto sarà accreditato per il prossimo anno. Abbiamo inoltre un’incertezza ancora più grande sulla destinazione.

Quale incertezza?

Cioè, sappiamo che c’è questo progetto per farla diventare Carta dei servizi. Non si capisce bene, il Ministero non ci convoca e non ci informa. Quindi, sulla carta del docente siamo veramente molto arrabbiati e questo è uno delle ragioni anche per lo sciopero del 20 novembre.

Anche perché la carta del docente è uno strumento che serve a portare avanti, a rispondere, a quello che è un obbligo della funzione docente, quale è quello della formazione strutturale?

Appunto, un impego da assolvere ogni anno assolutamente: una Carta del docente che è stata anche limitata, per i prossimi tre anni, per l’acquisto di strumenti multimediali e digitali, che ha il compito di aiutare gli insegnanti per quanto riguarda l’aspetto della formazione. E questa formazione che può essere fatta attraverso enti accreditati, ma anche attraverso esperienze di teatro, musica e cinema, insomma attraverso quegli strumenti culturali, come gli stessi libri, che possono arricchire il docente, così che possa poi riversare questa cultura, questo arricchimento, sui giovani, sugli studenti.



Sarebbe caso che nella Legge di Bilancio si trovino quei fondi, così importanti proprio per arrivare a coprire il gap e riportare la carda a 500 euro?

Assolutamente. Certo, la priorità va data naturalmente al recupero dell’inflazione e quindi all’adeguamento degli stipendi, in modo da colmare il gap dell’inflazione rispetto alla retribuzione, ma assolutamente anche la formazione, quindi la Carta del docente, ha un’importanza fondamentale.