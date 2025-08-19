Mini call veloce: Chi volesse rinunciare all’immissione in ruolo, quale sanzione potrebbe avere? Risponde l’esperto

Chi volesse rinunciare all’immissione in ruolo da mini call veloce, quale sanzione potrebbe avere? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Chi partecipa alla domanda e dovesse avere l’immissione il ruolo, a quel punto non può tornare indietro. Dunque, partecipare non significa avere una sanzione, partecipare ed essere assunti in ruolo. Se poi ci si pente, si ha la sanzione peggiore, cioè quella di essere inibiti dal poter fare supplenza di qualsiasi tipo, sia da GPS annuale, sia da GPS fino al termine delle attività didattiche e sia da GPS per spezzoni, sia da graduatorie di istituto e sia da Interpelli, non si potrà fare supplenza per il 25/26 perché avete rifiutato, non accettato il ruolo.

Dunque, se per ipotesi temete di non poter accettare la immissione in ruolo, meglio non partecipare, meglio non rischiare di non avere il punteggio dell’annualità. Una volta invece che si è partecipato, dunque dalle ore 9 del 19 agosto, ci sono 5 giorni di tempo, viene mandato un link in cui si deve cliccare per accettazione. Se non si fa questa procedura di accettazione della sede, anche qualora non si sia partecipato alla fase due, anche qualora perché viene data una sede d’ufficio e dunque il link arriva ugualmente a prescindere se partecipi o non partecipi alla fase due, il link ti arriva ugualmente.

Se entro 5 giorni non rispondi all’accettazione e non accetti il ruolo e dunque di fatto rinunci oppure cliccandoci fai la rinuncia, allora, se sei un rinunciatario, non avrai supplenze per l’anno 25/26 di nessun tipo e per nessuna classe di concorso, non solo per il sostegno, ma per tutte le classi di concorso per cui hai titolo a eventualmente a fare una supplenza.

Cosa diversa, e se partecipi attivamente, ma non ti arriva l’immissione in ruolo, dunque non per tua colpa, ma non hai immissione in ruolo perché non sono arrivati a te, non ti hanno destinato una scuola e dunque non partecipi alla fase due, la tua corsa si interrompe con la fase uno, non sei stato assunto e quindi va da solo che andrai a fare la tua supplenza per l’anno 25/26 da o GPS o graduatorie d’istituto o potrai partecipare agli interpelli che desideri, ma altrimenti rischi queste sanzioni importanti e viene segnalato al sistema, per cui tutti i presidi d’Italia non ti potranno dare nessun tipo di incarico”.