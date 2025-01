Mix di farmaci prima di entrare in classe, 16enne trovato svenuto in strada vicino la scuola: la corsa in ospedale

Mix di farmaci prima di entrare in classe, 16enne trovato svenuto in...

Uno studente di sedici anni è stato trovato svenuto nel marciapiede della strada vicino la scuola in cui studia, a Lecce. Per fortuna è stato visto da alcuni passanti, che hanno chiamato un’ambulanza. Il giovane avrebbe ingerito un mix di farmaci nel tragitto verso l’istituto.

Come riporta Il Corriere della Sera, il giovane è collassato ieri, 28 gennaio, intorno alle otto, poco prima dell’ingresso a scuola, nella strada che stava percorrendo a piedi. All’arrivo dei soccorritori del 118, il quadro è apparso subito preoccupante.

Il ritrovamento dei farmaci

Accanto al ragazzo, rinvenuto disteso sull’asfalto, infatti, sono stati ritrovati alcuni blister vuoti di farmaci, che hanno subito orientato i sospetti verso l’assunzione di un cocktail di medicinali, anche se resta da chiarire il motivo e il momento esatto in cui il giovane li abbia ingeriti.

L’intervento tempestivo degli operatori sanitari è stato cruciale: dopo aver stabilizzato il ragazzo sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, per poi sottoporlo a lavanda gastrica e a ulteriori accertamenti per scongiurare complicazioni. Fortunatamente, grazie alle cure ricevute, il 16enne non è in pericolo di vita.

I genitori del ragazzo, giunti in ospedale poco dopo il ricovero, sono stati informati sulle condizioni del figlio e, una volta accertata la sua stabilità, lo hanno potuto riabbracciare. Restano ora da chiarire la dinamica dell’accaduto e il motivo che potrebbe aver spinto il ragazzo a ingerire quei farmaci.