Mobilità 2020/2021, le domande inoltrate sono state 110.940

Come abbiamo già anticipato in precedenza, le domande di mobilità 2020/2021 per i docenti sono state complessivamente 110.940. Quasi novemila in più. Lo riferisce il Ministero dell’Istruzione in un comunicato stampa.

Di queste domande, 271 sono state effettuate con delega: il docente si è avvalso di un delegato per la presentazione.

Le domande sono state presentate sia per spostamenti territoriali (82% delle richieste), che per passaggi di ruolo e passaggi di cattedra.

Per presentare la domanda c’era tempo dal 28 marzo al 21 aprile scorso.

Il maggior numero di richieste è stato presentato per la scuola secondaria di II grado (45.409).

Seguono le domande per la scuola primaria (31.539), quelle per la secondaria di I grado (20.325) e, infine, le domande per la scuola dell’infanzia (13.667). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.

