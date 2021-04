Mobilità 2021/22: come compilare la sezione “anzianità del servizio” [VIDEO]

La presentazione della domanda, è partita nello stesso momento della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 0010112 del 29 marzo 2021.

Dalle ore 21 del 29 marzo è già possibile compilare la domanda della mobilità docenti e questo sarà possibile farlo fino a martedì 13 aprile.

Ricordiamo che l’unica modalità per presentare la domanda di mobilità volontaria è quella attraverso le istanze online del Ministero dell’Istruzione.

In questo video tutorial vediamo come si compila la “Sezione Anzianità” del servizio per la domanda di trasferimento nella scuola secondaria di II grado. Inoltre, vedremo la compilazione degli anni di servizio di ruolo, pre ruolo, servizio sul sostegno, continuità del servizio e bonus aggiuntivo.

PARTERCIPA ALLA DIRETTA – mercoledì 7 aprire ore 16:00

LEGGI ANCHE

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook