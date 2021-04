Mobilità 2021, come documentare i titoli generali – le nostre FAQ

Continuiamo a rispondere ai dubbi e alle domande dei nostri lettori in materia di documentazione dei titoli generali per le domande di mobilità 2021.

– Come documento i titoli generali?

Con un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che può essere anche una pluridichiarazione con cui si documentano i titoli di seguito elencati:

a) L’inclusione nella graduatoria di merito in un pubblico concorso per esami e titoli. Si valuta un solo concorso per i trasferimenti, più concorsi per le domande di passaggio di cattedra e di ruolo. Il docente deve dichiarare gli estremi del concorso (n. del bando e data di pubblicazione, posizione in graduatoria di merito, punteggio complessivo della prova scritta, orale e dei titoli).

b) Il diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea.

c) Il diploma universitario.

d) Il corso di perfezionamento.

e) Il diploma di Laurea.

f) Il dottorato di ricerca.

g) Il corso di glottodidattica per gli insegnanti della scuola

primaria.

h) Gli esami di Stato.

i) Il corso di perfezionamento CLIL sostenuto con prova finale.

l) Il corso CLIL per docenti non in possesso di certificazione di livello C1.

Non si valutano i titoli di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno.

Approfondimenti.

Per la documentazione dei titoli generali: consultare l’art.4 dell’0.M.106/2021.

Consultare inoltre le note 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 16 dell’All.2 del CCNI.

