Mobilità 2022. Dal 27 giugno all’11 luglio il personale Ata potrà fare istanza di utilizzazione o assegnazione provvisoria – NOTA

Come abbiamo anticipato, intervenendo anche con una diretta sui nostri canali social, la disposizione sulle assegnazioni provvisorie è stata modificata a seguito di un incontro tra il ministero e i sindacati, dal quale è stato possibile agevolare il riavvicinamento del personale scolastico alle proprie famiglie, nell’ambito delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A.

L’accordo è stato sottoscritto in data 16 giugno 2022 è ha come effetto quello di prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Da oggi 20 giugno (e fino al 4 luglio), per i docenti è aperta la piattaforma di presentazione delle istanze.

Ricordiamo che l’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria – spiega una nota del MI – il personale interessato deve seguire la modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio.

Le domande saranno prese in carico dagli Uffici scolastici territoriali e valutate a partire dal 7 luglio.

Per chi è valido il provvedimento? Anche il personale docente immesso in ruolo a partire dal 2020/21, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.

Chi resta fuori?

Restano fuori, a quanto pare, i docenti pescati dalle Gps prima fascia ai fini delle immissioni in ruolo. Costoro, che ancora hanno un contratto a tempo determinato con la scuola, in quanto la procedura di immissione in ruolo non si è conclusa, promettono battaglia: “Stanchi per l’ennesima assurda esclusione anche dalle Assegnazioni Provvisorie noi DOCENTI VINCOLATI – assunti da GPS, annunciamo che il 23 giugno dalle 10:00 alle 17:00 saremo davanti agli uffici del Ministero dell’Istruzione in Via del Trastevere a Roma per manifestare tutto il nostro dissenso”. Così un gruppo di docenti vincolati. “La proposta del Ministero del 16 giugno che prevede la proroga del contratto di mobilità del triennio 2019/2022, ci lascia completamente fuori – aggiungono -. Come se non esistessimo. Come se 12.000 lavoratori con le loro famiglie non avessero più nessuna importanza, perdendo addirittura le poche deroghe che ci spettavano nel precedente contratto. Abbiamo raggiunto il limite e per questo non ci resta altra strada che quella di scendere in piazza”.

Il personale Ata

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dal 27 giugno 2022 e fino all’11 luglio 2022. In questo caso le domande dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

L’Amministrazione precisa, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.