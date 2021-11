Mobilità 2022, emendamenti Pd sul vincolo inammissibili per la commissione Bilancio

Oggi pomeriggio la Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato gli emendamenti sui vincoli al D.L. 152 inammissibili per estraneità di materia.

Ne avevamo parlato in un nostro articolo pubblicato poche ore fa, illustrando gli emendamenti.

Resta ferma la volontà del PD, come ci è stato comunicato in queste ore dall’onorevole Di Giorgi, capo gruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera, di continuare il suo impegno parlamentare per il superamento dei vincoli. Gli emendamenti saranno ripresentati nella Legge di Bilancio.

Un argomento che abbiamo trattato nella diretta della Tecnica della Scuola Live.