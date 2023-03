Mobilità 2023-2024, come compilare la domanda senza commettere errori? – DIRETTA 8 MARZO ORE 15,30

Come abbiamo ampiamente trattato, da lunedì 6 marzo, si è partiti con la compilazione della domanda di mobilità docenti 2023/24.

Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

L’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024 è stata firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella giornata di mercoledì 1 marzo.

Come compilare la domanda? Quali sono gli errori da non commettere? Quali sono le novità in materia di vincoli e di mobilità 2023/2024?

Per chiarire tutto ciò La Tecnica della Scuola ha organizzato una diretta specifica sull’argomento, che sarà trasmessa alle ore 15.30 dell’8 marzo 2023. Conduce la diretta Laura Bombaci; presenti l’esperto in normativa scolastica Lucio Ficara, l’avvocato Dino Caudullo, esperto in diritto scolastico e Maria Domenica Di Patre, responsabile relazioni con il MIM della Gilda Insegnanti FGU. Ampio spazio sarà dato alle domande del pubblico.