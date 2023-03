Mobilità 2023-2024, tra incertezze e nuove regole: le risposte ai vostri dubbi – DIRETTA 9 MARZO 15,30

Da questa settimana si è partiti con la mobilità. Sono moltissimi però i dubbi di docenti, educatori e personale Ata per quanto riguarda i vincoli e, nel concreto, la compilazione delle domande. Come funziona tutto ciò? Cosa fare nel caso in cui si voglia revocare la domanda? Come fare un eventuale reclamo?

Per chiarire tutto ciò La Tecnica della Scuola ha organizzato una diretta specifica sull’argomento, che sarà trasmessa alle ore 15.30 del 9 marzo 2023. Conduce la diretta Laura Bombaci; presente Maria Grazia Frilli, (centro nazionale Flc-Cgil) e gli esperti in normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ampio spazio sarà dato alle domande del pubblico, a cui i nostri esperti sono pronti a rispondere, che potranno poi essere visualizzate nella descrizione del video con il relativo minutaggio.

Le scadenze

Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

L’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024 è stata firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella giornata di mercoledì 1 marzo.