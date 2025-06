Mobilità 2025/26, le date (11-24 luglio per i docenti e 8-19 luglio per il personale ATA) sono già confermate? – Risponde l’esperta

Mobilità 2025/26, le date (11-24 luglio per i docenti e 8-19 luglio...

Il MIM ha comunicato che le date entro cui potrebbero collocarsi le operazioni di presentazione delle domande dovrebbero essere verosimilmente le stesse dello scorso anno (11-24 luglio per i docenti e 8-19 luglio per il personale ATA).

Delle novità emerse e di tanto altro, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live dell’11 giugno. Ospite Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le date di presentazione delle domande di mobilità (11-24 luglio per i docenti e 8-19 luglio per il personale ATA) sono già confermate?

A questa domanda l’esperta ha risposto: “No, le date non sono ancora ipotesi confermate. Dipenderanno dalla chiusura del contratto. Se il contratto dovesse essere finalizzato il 30 giugno, le date potrebbero slittare di qualche giorno, ma si collocheranno comunque in quel periodo. Si nota che dall’anno scorso le domande sono state posticipate rispetto a due anni fa, quando si chiudevano a fine giugno”.

Le risposte della diretta

✅ (21:00) ho ottenuto trasferimento interprov. Nel comune di residenza del coniuge non c’è la mia cdc. Posso chiedere ass. provvisoria in un comune non obbligatoriamente viciniore ma a mia scelta?

✅ (22:00) Sarà confermata la domanda in deroga per gli assunti da gps sostegno prima fascia con contratto a tempo determinato? La procedura eventualmente si farà sempre cartacea in coda ai docenti già di ruolo?

✅ (24:50) Molti usp terminano le nomine di assegnazione al 1 blocco, prima del 31 ago lasciando gli eventuali posti che si aggiungono successivamente alle gps. Non avrebbero diritto le assegnazioni prima?

✅ (28:50) sono di ruolo come educatore c/o il Convitto al nord. Il Conv. non c’è nella città di residenza di mia mamma di cui io chiederò il ricong. l. 104. posso chied ap come doc di sostegno? possiedo il titolo di specializzazione. Dato che il Convitto dista a 50 km dalla residenza di ricongiung. Sono obbligata ad inserirlo?

✅ (30:10) quest’anno ho completato 3 anni di ruolo nella stessa scuola. se quest’estate faccio domanda di a.p., nel momento in cui chiederò la mobilità il prossimo anno, perdo tutto il punteggio di continuità?

✅ (33:40) dopo avere inserito 1^ preferenza il comune di ricongiungimento è possibile alternare scuole di comuni diversi, esempio scuola X di Milano, Y di Sesto San Giovanni, Z di Milano coe?

✅ (35:00) per il ricongiungimento con il genitore la residenza è di tre mesi?

✅ (35:50) sono una docente immessa in ruolo scuola primaria dal 2005! ho ottenuto il passaggio di ruolo A18 in una provincia lontana della mia regione! non ho vincoli e deroghe! Chiedo se posso chiedere AP

✅ (37:50) l’utilizzazione si chiede sul sostegno! io con l’ art 47 ho avuto un anno di servizio aspecifico! posso chiedere utilizzo?

✅ (39:50) Docente specializzata sostegno in anno di prova. come compilare la domanda per essere sicura di tornare a casa in altra regione, con 2 figli di 12 anni

✅ (40:55) esiste una continuità nel senso di avere l’assegnazione sulla scuola dell’ anno precedente?

✅ (42:10) Concorso straordinario bis, anno di prova 2022/2023, immesso in ruolo a t.i. nel 2023/24. È possibile AP, interprovinciale con per ricongiungimento coniuge?

✅ (43:30) sono una docente neoimmessa, posso presentare domanda di assegnazione per ricongiungimento al mio fidanzato, con il quale ho una convivenza di fatto. Lui fa il finanziere e lo trasferiscono a luglio Ma non avrà il tempo materiale per cambiare residenza prima della scadenza della domanda di assegnazione provvisoria

✅ (46:10) Sono risultata perdente posto sul sostegno, posso presentare domanda di Utilizzazione o di Assegnazione Provvisoria?

✅ (47:25) con la 104 genitore (art. 3 comma 3) RIVEDIBILE, si può chiedere assegnazione provvisoria ATA? Perché in ambito di mobilità annuale non si poteva fare

✅ (48:10) Se l’impianto su cui si sta lavorando è il ccni 2025-2028 valgono anche le deroghe per ricongiungimento al genitore over 65 e ai figli under 16?

✅ (48:45) posso chiedere assegnazione provvisoria anche se ho avuto passaggio di cattedra su scuola puntuale avendo una bimba di 10 anni per ricongiungimento familiare interprovinciale

✅ (50:00) è sufficiente inoltrare le carte di i identità del genitore e del docente per dimostrare la residenza nello stesso comune?

✅ (52:40) si sa qualcosa rispetto ai vincolati per scelta puntuale su medesima provincia?