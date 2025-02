Mobilità 2025, quali sono le novità per le classi di concorso accorpate dal D.M. 255/2023?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Quali sono le novità riguardanti la mobilità per le classi di concorso accorpate dal D.M. 255/2023?

Ai fini della mobilità professionale, le abilitazioni per le classi di concorso previste dal DPR 19/2016 mantengono valore per i passaggi5. Inoltre, l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio su un’altra classe di concorso accorpata5.

