Mobilità 2025, tra algoritmo, contenzioso e possibilità di assegnazione provvisoria – DIRETTA ore 16,00

È partito il conto alla rovescia per gli esiti della mobilità 2025/2026. Venerdì 23 maggio, si presume a metà mattinata, sarà possibile conoscere tutti gli esiti della mobilità docenti per i trasferimenti e i passaggi professionali. L’algoritmo della mobilità è già stato attivato per la procedura della pubblicazione degli esiti della mobilità, a tal proposito è importante sapere che alcune applicazioni del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) non sono attualmente disponibili perchè sono in atto le procedure di pubblicazione dei movimenti in organico dell’autonomia.

Comunicazione degli esiti della mobilità

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line. Tale comunicazione sarà resa nota nella mattinata del giorno 23 maggio 2025.

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, chi avrà la possibilità di fare la domanda per il prossimo anno 2025/26?

