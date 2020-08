Mobilità Afam 2020/2021: scadenza domande il 9 settembre

Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa ai trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo dell’Afam (Alta formazione artistica e musicale) per l’anno accademico 2020/2021.

L’OM n. 428 del 3 agosto 2020 riguarda i trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia) e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica per il prossimo anno accademico.

Modelli di domanda ed allegati

Sul sito del Miur sono pubblicati, oltre alla suddetta Ordinanza sulla mobilità, anche i modelli e gli allegati utili per chi dovrà produrre le istanze (scadenza il prossimo 9 settembre).

In particolare:

Mod Y1 Allegato C1 – Domanda di trasferimento per il personale docente dei Conservatori e della Accademie;

Mod Y2 Allegato C 2 – Domanda di trasferimento per il personale tecnico e amministrativo dei Conservatori, delle Accademie e degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

Allegato C4 – Dichiarazione dell’anzianità di servizio del personale docente;

Allegato C5 – Dichiarazione dell’anzianità di servizio del personale tecnico e amministrativo.

Sequenza temporale degli adempimenti

Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore dell’Istituzione di appartenenza 9 settembre.

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 15 settembre. Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche 23 settembre. Pubblicazione punteggi definitivi 29 settembre. Pubblicazione dei trasferimenti 2 ottobre. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 13 ottobre. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 16 ottobre. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 27 ottobre.