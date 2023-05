Mobilità docenti e Ata, chiusi i tempi di revoca si va spediti verso l’atto conclusivo

I tempi della mobilità sono stati rispettati con assoluta puntualità, l’11 maggio c’è l’ultima chiusura di comunicazione per i posti disponibili del personale Ata e poi si va dritti all’atto conclusivo che consiste nella pubblicazione degli esiti dell’intera procedura. Per quanto riguarda le revoche delle domande è ormai impossibile richiederle anche per il personale ATA. Il trattamento delle domande Ata per i soprannumerari è ormai stato inserito a sistema o si sta completando questa procedura.

I tempi ufficiali della mobilità 2023/2024

Come previsto ai sensi dell’art.2, comma 4, dell’OM 36/2023, i termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2022, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 11 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.

Scaduti i termini di revoca

I termini per una eventuale revoca delle domande di mobilità è ormai scaduto per tutti, anche per il personale ATA. I docenti avrebbero avuto tempo, per revocare totalmente o parzialmente l’istanza di mobilità, fino al 22 aprile 2023. I lpersonale educativo fino al 23 aprile 2023, mentre il personale Ata fino all’1 maggio 2023. Sulle revoche interviene l’art.5, comma 2 dell’OM 36/2023 che consente la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Esiti finali e possibili reclami

Gli esiti finali della mobilità docenti è fissata per il 24 maggio, per il personale educativo il 29 maggio e infine per gli ATA per il giorno 1 giugno 2023.