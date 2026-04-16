Mobilità insegnanti di religione 2026/2027, scadenza domande 17 aprile

L’ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027.
Domani, 17 aprile 2026, scade il termine per presentare domanda.
La pubblicazione definitiva di tutti i movimenti è prevista per il 5 giugno 2026.
Le domande non saranno gestite in modo automatico, ma attraverso una procedura manuale. I docenti devono utilizzare esclusivamente i modelli cartacei pubblicati sul sito istituzionale del Ministero (MIM) nella sezione dedicata alla Mobilità.
La trasmissione deve avvenire utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come ad esempio la Posta Elettronica Certificata (PEC). Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della regione di titolarità e trasmesse al Dirigente Scolastico della scuola presso cui si presta servizio.
In caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, la domanda va inviata all’USR della regione in cui ha sede l’istituzione scolastica di attuale servizio.
Un requisito fondamentale per la validità dell’istanza è il possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande prive di tale dichiarazione di idoneità non saranno prese in considerazione.
Inoltre, i docenti devono allegare le dichiarazioni personali relative ai titoli di servizio e alle esigenze di famiglia per consentire la valutazione dei punteggi secondo le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI).
Chi intende chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve presentare due domande distinte, precisando a quale dei due movimenti intenda dare la precedenza.
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale IRC: