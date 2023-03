Mobilità personale educativo 2023-2024, si possono esprimere fino a 50 preferenze relative a 9 province

Una nostra lettrice ci chiede quante preferenze può esprimere per il trasferimento come personale educativo. Rispondiamo che al massimo potrà esprimere 50 preferenze puntuali di Istituti con annesso Convitto Nazionale ma con il limite di non oltrepassare le 9 province.

Domande fino al 29 marzo

Le domande del personale educativo, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale Istanze on line del sito del MIM, entro e non oltre il 29 marzo.

Fino a 50 preferenze di Istituti

Nella sezione preferenze l’aspirante al trasferimento come personale educativo deve indicare almeno una preferenza valida. Le preferenze possono essere solo codici di istituzioni educative. Si possono inserire fino a 50 preferenze relative a 9 province diverse oltre quella di titolarità.

L’assegnazione dell’Istituzione scolastica, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Tabella valutazione dei titoli

Bisogna sottolineare che la tabella di valutazione dei titoli di anzianità, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali, del personale educativo è lo stesso relativo al personale docente. Quindi nella compilazione delle sezioni: Anzianità, Esigenze di famiglia, Titoli generali, la tabella della valutazione è quella inserita nel CCNI 2022-2025 non firmata dai sindacati per la mobilità 2023-2024.