Domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2024/25, pronta la pagina sul sito del MIM dove trovare tutta la modulistica

Come abbiamo più volte specificato non tutto il personale della scuola potrà presentare la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria in modalità online, ci sarà anche chi dovrà compilare i modelli messi a disposizione sul sito del MIM per poi inviarli, una volta salvati in formato pdf, tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale della provincia scelta in domanda.

Per l’a.s. 2024/25 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dall’11 luglio al 24 luglio 2024; il personale ATA potrà presentare le istanze dall’8 luglio al 19 luglio 2024.

Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2024-25 con Intesa del 27 giugno 2024.

Ecco chi deve compilare il modello cartaceo

Non tutti, come suddetto, compileranno la domanda in modalità online. Ci saranno coloro che dovranno scaricare il modello dal sito del MIM e lo compileranno manualmente, per poi preparare un file pdf che conterrà il modello della domanda compilata e tutti gli allegati attestanti quanto dichiarato in domanda.

Compilerà il modello cartaceo tutto il personale Ata e il personale educativo, compileranno il modello cartaceo anche i docenti che pur avendo superato l’anno di prova si trovano di ruolo ma ancora a tempo determinato fino al 31 agosto 2024.