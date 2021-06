MODELLO – Completamenti di cattedra: come fare domanda

I completamenti cattedra o posti in organico di diritto sono disposti dal programma informatico del MI spesso in modo incongruo per poter svolgere il servizio di insegnamento per un anno scolastico, sono unite per completamento cattedra scuole di comune diverso anche a 60 Km di distanza tra loro.

Ecco perché c’è da anni esiste l’istituto della riarticolazione o ottimizzazione delle Coe, cattedre esterne nello stesso e in comuni diversi della medesima provincia, laddove previsto dai Contratti Regionali Integrativi (CRI).

In sede di utilizzo su organico di fatto, questa operazione a domanda dell’interessato è prioritaria da parte degli Uffici provinciali prima di effettuare le operazioni di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria.

Gli interessati , titolari di Coe anche per trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo per l’a.s. 21/22, nello stesso comune e soprattutto in comuni diversi, devono improrogabilmente entro le scadenze previste per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, quindi entro il 5 luglio, chiedere con domanda cartacea all’At di titolarità, per il tramite della scuola di servizio, la riarticolazione della Coe, chiedendo il cambio della scuola o delle scuole di completamento.

Sarà bene nella domanda indicare le scuole presso cui si chiede la riarticolazione o i comuni. É appena il caso di ricordare che qualora ci sia in organico di fatto nella scuola di titolarità un contributo orario disponibile , il docente completa in tale scuola su cattedra oraria interna.

Avendo l’abilitazione, si può chiedere di completare nella propria scuola anche su spezzone di altro insegnamento. Pertanto alla domanda di riarticolazione conviene allegare anche l’autodichiarazione di altra abilitazione posseduta, chiedendo di completare in subordine nella scuola di titolarità e nelle altre scuole o comuni indicati nella domanda anche su altri insegnamenti.