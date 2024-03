Molestie a scuola, dodici alunne delle medie palpeggiate durante le interrogazioni: prof sospeso per un anno

Un ennessimo orrendo caso di molestie a scuola, secondo quanto denunciato da un gruppo di studentesse, da parte di un membro del personale scolastico. Secondo quanto riporta Il Messaggero, un docente di francese avrebbe palpeggiato alcune studentesse delle medie, nella provincia di Frosinone.

Le indagini proseguono

A denunciare ben dodici alunne. Le indagini sono culminate con l’emissione di una misura cautelare nei confronti del professore: per lui il gip ha disposto la sospensione dall’insegnamento per un anno. Un provvedimento d’interdizione da qualsiasi incarico in tutte le scuole e in ogni istituzione, pubblica o privata, frequentate da minorenni.

Le minorenni avrebbero subito palpeggiamenti o molestie di altro tipo in aula, durante le interrogazioni o nei momenti in cui si trovavano vicino al docente. Gli investigatori hanno sentito le alunne, anche con il supporto di psicologi, e anche altre ragazzine che vanno nella stessa scuola. Il tutto per raccogliere testimonianze, dichiarazioni e versioni. È stata eseguita anche una perquisizione nell’abitazione del docente, ora indagato, a cui è stato sequestrato il telefono cellulare.

Molestie da parte di un docente di religione

Quasi un anno fa è esploso il caso del docente di religione ed ex dirigente di Azione Cattolica accusato di aver molestato più e più volte vari bambini tra i dieci e i quindici anni. Come riporta La Repubblica l’uomo, di 47 anni lo scorso 15 febbraio davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, si è giustificato così: “Chiedo scusa per quel che ho fatto. Ero depresso e vivevo un momento di fragilità”.

Il pm, specificando che la depressione non si cura con la pedofilia, ha chiesto che venga condannato a 10 anni di reclusione. Le indagini sono partite dalle confidenze raccolte dalle fidanzatine delle vittime, che a distanza di alcuni anni hanno trovato il coraggio di parlare. Si parla di un totale di circa 50 violenze sessuali.

La Procura di Tivoli ha intanto chiuso una seconda indagine a carico dell’uomo, sempre per pedofilia, e si appresta a chiedere per lui un secondo processo. Il docente è accusato di aver avvicinato i minori mentre erano immersi nel sonno o si trovavano nel dormiveglia e di averli costretti a subire una serie di abusi sessuali, nel corso di varie gite e uscite.

Nel frattempo proseguono le indagini su un diacono di Latina che avrebbe avuto contatti con l’insegnante di religione in questione.