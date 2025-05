Movimenti personale docente 2025/26, tutti i dati della CISL Scuola – TABELLE

Pubblicati i movimenti (trasferimenti e passaggi) del personale docente per l’a.s. 2025/26. Accedendo alla propria area riservata di Istanze OnLine, gli interessati possono prendere visione dell’eventuale accoglimento della propria domanda, o del movimento d’ufficio cui sono stati soggetti come perdenti posto. In tutto i movimenti sono 72.177, di cui 40.339 a domanda, 2.709 a domanda condizionata (riguardanti quindi docenti individuati come perdenti posto), 21.100 d’ufficio. Tra i movimenti d’ufficio vanno compresi gli accantonamenti dei posti per il personale assunto da GPS.Per raggiungere il totale vanno aggiunti 1.509 passaggi di cattedra e 6.460 passaggi di ruolo.Il numero dei movimenti è notevolmente superiore a quello dello scorso anno, quando in totale furono 57.824.Al termine delle operazioni, risultano vacanti:

nella scuola dell’infanzia 3.412 posti (di cui 999 di sostegno)

posti (di cui 999 di sostegno) nella primaria 20.579 posti (di cui 9.563 di sostegno)

posti (di cui 9.563 di sostegno) nella secondaria di I grado 9.957 posti (di cui 1.796 di sostegno)

posti (di cui 1.796 di sostegno) nella secondaria di II grado 18.708 posti (di cui 2.038 di sostegno)

Complessivamente, rimangono vacanti dopo i movimenti 52.656 posti, di cui 38.260 comuni e 14.396 di sostegno.Dai link è possibile scaricare, per ogni grado di scuola, un dettagliato riepilogo delle operazioni di mobilità e dei posti che rimangono vacanti dopo i movimenti.

Ecco le tabelle